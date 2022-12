Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Daun. Polizeiinspektion Daun führt Informationsveranstaltung zum Polizeiberuf durch.

Wittlich (ots)

Am Dienstag, 20.12.2022, ab 17 Uhr, führt die Polizeiinspektion Daun in den Räumlichkeiten der Dienststelle Mainzer Str. 19 in Daun eine Informationsveranstaltung zum Polizeiberuf durch. Im Rahmen der Veranstaltung werden Einblicke in den Beruf an sich, Einstellungsvoraussetzungen, Einstellungstest und die 3-jährige Ausbildung gegeben. Abschließend findet eine Begehung der Dienststelle statt, bei der einzelne Bereiche und die genutzte Einsatztechnik vorgestellt werden. Das Angebot richtet sich an Realschülerinnen und -schüler ab der 10. Klasse, an Oberstufenschülerinnen und-schüler sowie junge Menschen mit vergleichbarem Bildungsabschluss, wie Meister, Techniker, Fachwirte oder mit anderen qualifizierten Abschlüssen. Informationen hierzu gibt es auf http://www.polizei.rlp.de/karriere. Eine vorherige Anmeldung an die Adresse pidaun@polizei.rlp.de ist erforderlich.

