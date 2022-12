Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Bitburg

Wittlich (ots)

Am Montag, dem 05.12.2022, zwischen ca. 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, kam es in der Claude-Dornier-Straße, in Höhe des Kreisverkehrs zur Werner-von-Siemens-Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei verursachte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen nicht unerheblichen Sachschaden an einer nahegelegenen Mauer und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06561 - 96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

