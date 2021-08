Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Wittlich (ots)

Am 07.08.2021 im Zeitraum von 06:00-14:15 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand einen roten Kleinwagen, welcher auf dem Parkplatz des LIDL in Wittlich, Kurfürstenstraße abgestellt war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

