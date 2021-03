Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Zell sucht Zeugen zu mehreren Sachbeschädigungen

Zell (Mosel) (ots)

Am 12.03.2021, gg. 20:49 Uhr, kam es in der Straße "Notenau", Zell, zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlplakat der AFD.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein männlicher Täter mit einem dunklen Pkw vorfuhr, ausstieg und das Wahlplakat herunterriss. Der Täter fuhr anschließend in Rtg. "Schwarze-Katz-Kreisel" davon. An dem Pkw waren "Zeller"-Kennzeichen angebracht.

Kurze Zeit später konnte eine Streife der Polizei Zell feststellen, dass insgesamt 3 weitere Wahlplakate der AFD in der Straße Brandenburg und Corray zerrissen worden waren.

Auf Grund der örtlich und zeitlichen Nähe zum 1. Tatort wird vermutet, dass es sich um den gleichen Täter handelt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Täter bei der Tatausführung beobachtet haben. Hinweise werden an die Polizei Zell, Tel. 06542-98670, erbeten.

