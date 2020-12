Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw-Reifen - Zeugen gesucht!

WittlichWittlich (ots)

Am Donnerstag, den 10.12.2020 wurde in der Zeit 08.00 - 12.00 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz der Stadtverwaltung der Reifen an einem dort geparkten Pkw vorsätzlich beschädigt. Der Täter nutzte hierfür ein Stechwerkzeug, einen sog. Dorn. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Wittlich, 06571-9260 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

