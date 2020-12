Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vollbrand einer Schreinerei

DaunDaun (ots)

Ereignis: Vollbrand einer Scheune

Ort: Bodenbach

Zeit: 11.12.2020, 03:00 Uhr - andauernd

Sachverhalt: In der Ortslage Bodenbach kam es in der Nacht gegen 03:00 Uhr zu einem Brand in einer Schreinerei.

Mehrere Feuerwehren der umliegenden Gemeinden sind aktuell mit mehr als 80 Kräften mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Löscharbeiten werden noch einige Stunden andauern.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kann es aus diesem Grund zu Beeinträchtigungen kommen.

Aussagen zur Brandursache und zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden. Personen sind nach aktuellem Ermittlungsstand nicht zu Schaden gekommen.

Zu gegebener Zeit wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an die Polizei Daun.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell