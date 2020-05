Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Einfamilienhauses

Uess (ots)

Am 27.05.2020 gegen 19:36 Uhr kam in Uess zum Brand in einem Einfamilienhaus.

Ein 33-jähriger Bewohner des Anwesens hatte in der Wohnung einen Gasgrill in der Wohnung stehen, welcher aufgrund eines technischen Defekts Feuer fing.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der 33-jähriger Bewohner wurde vorsorglich wegen des Einatmens von Rauchgas untersucht.

Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Von weiteren Anfragen wird derzeit gebeten, abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell