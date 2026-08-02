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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt - 1. Nachtrag: Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Bad Dürkheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 01.08.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6325479

Nachdem es am Freitagabend (31.07.2026) in Bad Dürkheim zu einem Tötungsdelikt kam, wurde intensiv nach dem 43-jährigen Tatverdächtigen gesucht.

Im Zuge dieser Fahndungsmaßnahmen konnte dieser am frühen Sonntagmorgen (02.08.2026) von Polizeikräften vorläufig festgenommen werden.

Die Vorführung vor dem Haftrichter soll noch am heutigen Tag stattfinden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei zu den konkreten Umständen und Hintergründen der Tat sowie dem Motiv dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 01522 8854052
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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