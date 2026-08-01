Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fund vermutlicher Fliegergranate - Brückenpfeiler Konrad-Adenauer-Brücke

Ludwigshafen (ots)

Aufgrund des Funds einer Fliegergranate an einem Brückenpfeiler der Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim musste die Brücke vorerst sowohl für den Land- als auch den Wasserweg in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Der Kampfmittelräumdienst wurde bereits verständigt.

Die Dauer der Sperrung kann noch nicht abgeschätzt werden.

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