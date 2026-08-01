POL-PPRP: Tötungsdelikt
Bad Dürkheim (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz
Am Freitag, 31.07.2026, gegen 22:30 Uhr, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand in Bad Dürkheim zu einem Tötungsdelikt, bei dem ein 41-Jähriger durch einen 43-Jährigen tödlich verletzt wurde.
Der Tatverdächtige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte. Derzeit laufen intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem 43-Jährigen.
Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat aufgenommen.
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