Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt

Bad Dürkheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Freitag, 31.07.2026, gegen 22:30 Uhr, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand in Bad Dürkheim zu einem Tötungsdelikt, bei dem ein 41-Jähriger durch einen 43-Jährigen tödlich verletzt wurde.

Der Tatverdächtige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte. Derzeit laufen intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem 43-Jährigen.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell