PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtragsmeldung zu Fund vermutlicher Fliegergranate - Brückenpfeiler Konrad-Adenauer-Brücke

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 01.08.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6325509

Nach Entwarnung durch den Kampfmittelräumdienst wurde die Sperrung der Konrad-Adenauer-Brücker zwischen Ludwigshafen und Mannheim wieder aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 01.08.2026 – 19:42

    POL-PPRP: Fund vermutlicher Fliegergranate - Brückenpfeiler Konrad-Adenauer-Brücke

    Ludwigshafen (ots) - Aufgrund des Funds einer Fliegergranate an einem Brückenpfeiler der Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim musste die Brücke vorerst sowohl für den Land- als auch den Wasserweg in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Der Kampfmittelräumdienst wurde bereits verständigt. Die Dauer der Sperrung kann noch nicht ...

    mehr
  • 01.08.2026 – 13:00

    POL-PPRP: Tötungsdelikt

    Bad Dürkheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Freitag, 31.07.2026, gegen 22:30 Uhr, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand in Bad Dürkheim zu einem Tötungsdelikt, bei dem ein 41-Jähriger durch einen 43-Jährigen tödlich verletzt wurde. Der Tatverdächtige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte. Derzeit laufen intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem 43-Jährigen. Die ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 12:32

    POL-PPRP: Waldstücke in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

    Lambrecht (ots) - Am Donnerstag (30.07.2026), zwischen 18:30 und 19:30 Uhr, entzündeten bislang unbekannte Täter die Vegetation an mehreren Stellen entlang eines Waldweges, parallel zur L499, zwischen Breitenstein und Lambrecht. Die Brandstellen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor sich das Feuer ausbreitete. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren