POL-PPRP: Nachtragsmeldung zu Fund vermutlicher Fliegergranate - Brückenpfeiler Konrad-Adenauer-Brücke
Ludwigshafen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 01.08.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6325509
Nach Entwarnung durch den Kampfmittelräumdienst wurde die Sperrung der Konrad-Adenauer-Brücker zwischen Ludwigshafen und Mannheim wieder aufgehoben.
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