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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 13-Jähriger vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Sonntag, 26.07.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 13-Jähriger vermisst. Er verließ am Sonntag gegen 09:00 Uhr das St.-Anna-Stift-Krankenhaus. Dort wurde der Vermisste zuletzt gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 13-Jährigen:

   - schwarze Jacke
   - kurze schwarze Hose
   - Turnschuhe
   - könnte entgegen des Lichtbildes die Haare mittlerweile kurz 
     tragen

Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/oCqYylm

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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