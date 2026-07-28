Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz in Oppau

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 28.07.2026, gegen 9:30 Uhr, wurde der Polizei eine Person in der Friesenheimer Straße gemeldet, die von einem Balkon herunterschreit. Der verantwortliche Mann konnte in seiner Wohnung von Polizeikräften in Gewahrsam genommen werden. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er durch den kommunalen Vollzugsdienst in eine psychiatrische Klinik gebracht. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde der umliegende Bereich vorübergehend abgesperrt.

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