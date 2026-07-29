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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: ROADPOL - Kontrollwoche "Speed" vom 3. - 9. August 2026

Präsidialbereich (ots)

"Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!" ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor. Innerhalb dieses Kontrollverbunds finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Auch die Analyse der Verkehrsunfalllage im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit weiterer Kontrollmaßnahmen, um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und insbesondere der Verkehrstoten zu erreichen.

So zeigt die Verkehrsunfallstatistik des Jahres 2025, dass Geschwindigkeit weiterhin, trotz Rückgang der Unfallzahlen im Vergleich zum Vorjahr, eine der Hauptunfallursachen darstellt. 2025 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 1.791 Verkehrsunfälle registriert. 612 Personen kamen bei diesen Unfällen zu Schaden. Insbesondere durch ein hohes Entdeckungsrisiko lassen sich Kraftfahrzeugführende jedoch zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung bewegen. Die Verkehrsunfallstatistik 2025 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl

Im Zeitraum vom 3. August bis 9. August 2026 finden daher im Rahmen der Roadpol Kontrollwoche "Speed" auch im Polizeipräsidium Rheinpfalz gesonderte Einsatzmaßnahmen, u. a. zur Bekämpfung und Verhinderung von Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr statt. Die Verkehrskontrollen sollen die Unfallzahlen und insbesondere die Zahl der Verkehrstoten senken ("Vision Zero"). Durch die Verkehrskontrollen sollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. Bei den Kontrollen wollen die Polizeikräfte deshalb auch an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden appellieren, niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten und die Geschwindigkeit der jeweiligen Situation anzupassen. Weitere Informationen gibt es unter www.roadpol.eu

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast 1 Million Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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