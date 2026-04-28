Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Speyer - Flugunfall eines Ultraleichtflugzeuges

Speyer (ots)

Am 28.04.2026 wurde gegen 11:15 Uhr ein Flugzeugabsturz in der Nähe des Flugplatzes in Speyer gemeldet. Bei dem verunglückten Luftfahrzeug handelte es sich um ein Ultraleichtflugzeug. Nach derzeitigen Erkenntnissen verstarb eine Person bei dem Absturz.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat in Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell