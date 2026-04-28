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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Seit Dienstag, 28.04.2026, wird eine 17-Jährige vermisst. Sie ist aus dem St. Annastift Krankenhaus in Ludwigshafen abgängig. Zuletzt wurde die Vermisste dort gegen 09:00 Uhr gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die 17-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 17-Jährigen:

   - ca.170 cm groß
   - europäisches Erscheinungsbild
   - Muttersprache: deutsch
   - blonde, etwa schulterlange Haare
   - auffällig schlanke/hagere Statur
   - Bekleidung unbekannt

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/fEMcjuu

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie sie bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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