Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 35-Jähriger vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Sonntag, 26.04.2026, wird ein in Ludwigshafen-Oggersheim wohnender 35-Jähriger vermisst. Er verließ am Sonntag eine Rehabilitationseinrichtung in Oggersheim. Zuletzt wurde der Vermisste gegen 11 Uhr gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 35-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 35-Jährigen:

- 1,77 m - Spricht gebrochenes deutsch, Muttersprache: rumänisch - schwarze kurze Haare - braune Augen

Weitere Informationen, wie Name und ein Foto des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/0JGAwwY

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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