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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl in der Fußgängerzone

Ludwigshafen (ots)

Trickdiebstahl in der Fußgängerzone

Am Montagmorgen (27.04.2026), gegen 09:45 Uhr, wurde ein 58-Jähriger in der Bismarckstraße im Bereich der Treppe am Lichttor von einem Unbekannten angesprochen, welcher nach dem Weg fragte. Im Verlauf des Gesprächs entwendete der Unbekannte dem 58-Jährigem unbemerkt dessen Geldbörse.

Der Täter sei männlich, im Alter von 50-60 Jahren, bekleidet mit einer blauen Jeans, einer dunklen Jacke und einer Sonnenbrille gewesen. Er habe mit gebrochenem Deutsch gesprochen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ben Simon
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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