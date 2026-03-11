POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Zwischen Montag (09.03.2026, 14:30 Uhr) und Dienstag (10.03.2026, 05:15 Uhr), wurde in einer Tiefgarage in der Schulstraße ein Roller durch bislang unbekannte Täter entwendet. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie sonstige Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
