POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Mannheim (ots) - Am Dienstagnachmittag (24.02.206, 13:50 Uhr) kam es in Ludwigshafen zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 17-jähriger Jugendlicher flüchtete in einem nicht zugelassenen und mit gestohlenen Kennzeichen versehenen PKW vor einer Polizeistreife. Die Flucht führte über die Bundesautobahn A6 und endete schließlich in Mannheim. Dort konnte der 17-Jährige nach kurzer Flucht zu Fuß gestellt werden. Im Rahmen der Flucht kam es zu einer Kollision mit ...

