POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 23.02.2026, 08 Uhr, und dem 24.02.2026, 15:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad. Der Roller war während des Tatzeitraums in der Kastanienstraße, in Höhe der Hochfeldstraße, abgestellt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
