POL-PPRP: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte brachen am Dienstag (27.01.2026, 13:30 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße (nahe Amtsstraße) ein und entwendeten Bargeld. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell