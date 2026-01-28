PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag (27.01.2026, 13:30 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße (nahe Amtsstraße) ein und entwendeten Bargeld. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

