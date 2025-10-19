PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 84-Jähriger

  • Bild-Infos
  • Download

Ludwigshafen (ots)

Seit Freitag, 17.10.2025 wird die in Ludwigshafen am Rhein wohnende 84-Jährige Elisabeth Hauser vermisst. Sie wurde letztmalig am Freitag an ihrer Wohnanschrift in Ludwigshafen-Friesenheim gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltsortes. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, sodass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Beschreibung der 84-Jährigen:

   - ca. 160 cm groß
   - normale Statur
   - gut zu Fuß
   - kurze graue Haare

Die Bekleidung der 84-Jährigen ist unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-24250 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden. Wenn sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen sie den Notruf 110 die Polizei.

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sarah Klein
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 13:12

    POL-PPRP: Zeugenaufruf: Gefährliche Körperverletzung durch unbekannte Täter

    Ludwigshafen - Mitte (ots) - Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, gegen 02:00 Uhr kam es in der Wredestraße in Ludwigshafen am Rhein zwischen einem 27-jährigen Mann und zwei unbekannten Männern zu Streitigkeiten. Dabei wurde der 27-jährige Mann auf der Straße zu Boden gestoßen und von einem der Männer gegen den Kopf getreten. Der Geschädigte verlor zwar kurzzeitig ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 13:10

    POL-PPRP: Diebstahl einer Handtasche

    Ludwigshafen Mitte (ots) - Am Samstag, den 18. Oktober 2025, gegen 12:30 Uhr wurde durch die Geschädigte in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum eine hochwertige Handtasche auf einem unbeaufsichtigten Kinderwagen zurückgelassen. Die Handtasche, in welcher sich auch die Geldbörse mit Bargeld befand, wurde daraufhin durch unbekannte Täter entwendet. Eine Strafanzeige wegen Diebstahl wurde aufgenommen. ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 12:06

    POL-PPRP: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.10.2025), gegen 03:00 Uhr, befand sich zwei 56 und 58-Jährige Geschädigte im Bereich der Johannes-Kopp-Straße / Liese Meitner-Straße / Marie-Curie-Straße in Landau. Hier wurden sie durch bislang unbekannte Täter von hinten Niedergeschlagen. Die Täter raubten unter anderem Bargeld und Wertgegenstände der Geschädigten. Die Geschädigten wurden durch die ...

    mehr
