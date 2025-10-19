Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 84-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Seit Freitag, 17.10.2025 wird die in Ludwigshafen am Rhein wohnende 84-Jährige Elisabeth Hauser vermisst. Sie wurde letztmalig am Freitag an ihrer Wohnanschrift in Ludwigshafen-Friesenheim gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltsortes. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, sodass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Beschreibung der 84-Jährigen:

- ca. 160 cm groß - normale Statur - gut zu Fuß - kurze graue Haare

Die Bekleidung der 84-Jährigen ist unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-24250 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden. Wenn sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen sie den Notruf 110 die Polizei.

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

