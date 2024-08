Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Ludwigshafen (ots)

Ein 24-Jähriger gelangte in der Nacht auf den 19.08.2024, vermutlich über eine nicht richtig verschlossene Tür, in eine Bäckereifiliale in der Bismarckstraße. Dort wurde er am Morgen durch einen Mitarbeiter angetroffen. In der Bäckerei hatte der Mann scheinbar einige Backwaren gegessen und die Einrichtung zum Teil beschädigt. Der Mann war sehr aggressiv und ließ sich auch nicht durch die alarmierten Polizeikräfte beruhigen. Ein Polizeibeamter musste ihn davon abhalten, weg zu rennen. Diesen Beamten stieß der 24-Jährige weg. Als er dann gefesselt werden sollte, versuchte er die Polizisten zu treten und zu schlagen. Er konnte erst mit weiteren Polizeibeamten und unter Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) gefesselt werden. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen wurde. Er musste außerdem die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Bei dem Einsatz verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs, Diebstahls, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

