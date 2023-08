POL-PPRP: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Ein 12-Jähriger erhielt am vergangenen Wochenende auf der Internetplattform TikTok eine Nachricht, dass er ein iPhone gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten gab das Kind seine persönlichen Daten an. Unbekannte schrieben den 12-Jährigen in der Folge auf WhatsApp an und nötigten ihn Nacktbilder von sich zu fertigen. Mit diesen Aufnahmen wurde das Kind in der Folge erpresst. Der/die unbekannten ...

mehr