Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (29.12.2022), zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr, wurde einer 79-Jährigen die Geldbörse gestohlen. Die Seniorin war erst auf der Bank in der Ludwigstraße und wollte anschließend in einem Discounter in der Bismarckstraße einkaufen. Hier bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel gestohlen wurde.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell