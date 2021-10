Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigaretten aus Kiosk gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Zwei Stangen Zigaretten im Wert von 128 Euro hat ein junger Mann am Mittwochmorgen, 20. Oktober, gegen 6.30 Uhr aus einem Kiosk in der Königsbacher Straße gestohlen. Der Verkäufer legte die zuvor vom Täter gewünschten Zigaretten auf den Tresen und drehte sich daraufhin kurz um. Diesen Moment nutzte der junge Mann, um mit den Zigaretten in Richtung Leininger Straße zu flüchten. Die Polizei suchte das Gebiet ab, konnte den Mann aber nicht finden.

Der Täter war etwa 18 bis 22 Jahre alt, 1,65 Meter groß und trug einen dunklen Kapuzenpulli.

Haben Sie etwas Auffälliges im Bereich des Kiosks gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

