Polizei Hamburg

POL-HH: 210826-1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld in Hamburg-Sternschanze - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.08.2021, 11:45 Uhr

Tatort: Hamburg-Sternschanze, Schanzenstraße

Die Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Männern, die sich gestern in der Schanzenstraße als Polizeibeamte ausgaben und mit dieser Masche einen fünfstelligen Geldbetrag erbeuteten.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatten die beiden eine 86-Jährige kurz vor dem Betreten ihres Wohnhauses in der Schanzenstraße angesprochen und sich, offenbar auch durch kurzzeitiges Vorzeigen eines falschen Dienstausweises, als Polizeibeamte ausgegeben. Sie baten um Zutritt zum Mehrfamilienhaus, welchen ihnen die Seniorin gewährte. Die Männer folgten ihr anschließend bis in ihre Wohnung. Hier sorgten die Täter offenbar von der Seniorin unbemerkt für Unordnung, die ihr suggerierte, dass es einen Einbruch gegeben habe. Die dadurch verunsicherte Frau wollte daraufhin nach ihrem Ersparten, welches sie in einem Tresor verwahrte, schauen. Nachdem der Tresor geöffnet worden war, entnahmen die Täter daraus Bargeld und flüchteten aus der Wohnung.

Eine Fahndung mit neun Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber Libelle führte nicht zur Ergreifung der Geflüchteten, die wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - 50 - 60 Jahre - etwa 170 cm groß - dicklich - Vorderglatze - dunkle Kleidung

Täter 2:

- männlich - 50 - 60 Jahre - etwas kleiner und schlanker als Täter 1 - dunklere Haare

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Fachdienststelle für Trickbetrug und Trickdiebstahl (LKA 431).

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell