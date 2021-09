Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallverursacher fährt einfach weiter - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (16.09.2021), gegen 12:30 Uhr, bog der Fahrer eines weißen Autos mit angehängtem Wohnwagen in der Schulstraße (Nähe Bismarckstraße) aus einer Ausfahrt zwischen zwei Gebäuden nach links in die Schulstraße ab. Hierbei streifte er mit dem weißen Wohnwagen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Porsche. Anschließend fuhr er weiter nach rechts in die Maxstraße. Trotz einem Zeugen, der den Fahrer durch Winken auf den Unfall aufmerksam machte, fuhr der Fahrer einfach weiter.

An dem Porsche entstand am Kotflügel vorne links ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

An dem weißen Pkw des Geflüchteten soll ein KA-Kennzeichen (Karlsruhe) angebracht gewesen sein. Der Fahrer wird als etwas 50-jähriger Mann mit Brille beschrieben.

Personen, die Hinweise zu dem weißen Auto oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

