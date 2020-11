Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am 18.11.2020, gegen 11:30 Uhr, wurde einer78-Jährigen beim Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft in der Oderstraße ihr Geldbeutel gestohlen. Dieser befand sich zum Tatzeitpunkt in einer Umhängetasche, die sie am Körper trug. Im Geldbeutel befanden sich unter anderem auch ein hoher zweistellige Bargeldbetrag.

Im Geschäft waren der 78-Jährigen zwei Personen aufgefallen, die ihr nachgelaufen seien und sich in ihrer Nähe aufgehalten hätten. Diese beschrieb sie wie folgt: 1 Person: Männlich, etwa 1,80 m groß, korpulent, dunkel gekleidet. 2. Person: Weiblich, etwa 1,60 m groß, schlank, schulterlanges Haar, dunkel gekleidet.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

