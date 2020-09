Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall unter Alkoholeinfluss mit 2 Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 15.09.2020, um 16 Uhr, verursachte ein 65-jähriger alkoholisierter Autofahrer in der Bruchwiesenstraße in Richtung Maudacher Straße einen Verkehrsunfall, bei dem zwei weitere Autofahrer leicht verletzt wurden. In Höhe der Bushaltestelle Franz-Zang-Straße fuhr der 65-Jährige auf das vor ihm verkehrsbedingt abbremsende Auto eines 48-Jährigen auf, der wiederum auf das vor ihm stehende Auto eines 55-Jährigen geschoben wurde. Sowohl der 48-Jährige als auch der 55-Jährige wurden leicht verletzt. An den drei Autos entstand nur geringer Sachschaden im Höhe von mehreren hundert Euro. Dem 65-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn kommen nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung zu.

