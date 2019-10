Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am 29.10.2019, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Auto vom Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Bruchwiesenstraße auf die Fahrbahn der Bruchwiesenstraße und stieß dabei mit einem 25-jährigen Motorradfahrer zusammen, der auf der Bruchwiesenstraße fuhr. Der 25-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Am Auto entstand Sachschaden, am Motorrad wirtschaftlicher Totalschaden. Da das Motorrad Öl verlor, wurde die Fahrbahn gesperrt, bis die Straße durch eine Spezialfirma gereinigt worden war.

