Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: betrunkener Radfahrer kollidiert mit Baustellenabsperrung

Heßheim (ots)

In der Nacht zum 01.08.26, gegen 03:00 Uhr, wird der Polizeiinspektion Frankenthal ein gestürzter Fahrradfahrer in der Flomersheimer Straße in Heßheim gemeldet. Ein 54-jähriger Mann aus Frankenthal konnte durch die eingesetzten Beamten lediglich leichtverletzt und ansprechbar vor Ort angetroffen werden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Fahrradfahrer gegen eine Baustellenabsperrung gefahren und anschließend zu Sturz gekommen sei. Der Radfahrer wies diverse Schürfwunden auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholintoxikation. Ein freiwillig durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Ihm wurde in den Räumlichkeiten der Stadtklinik Frankenthal durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss konnte er zu Fuß das Krankenhaus verlassen. Sein Fahrrad wurde vorsorglich an einem sicheren Ort abgestellt, sodass eine erneute Nutzung unter Alkoholeinfluss zunächst unterbunden werden konnte. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ein Schaden an der Baustellenabsperrung ist nicht entstanden.

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