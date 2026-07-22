Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Ladungssicherung - Polizei stoppt Umzugstransport nach Portugal

Schifferstadt (ots)

Die Polizei Schifferstadt hat am Dienstagabend (21.07.2026) in der Gottlieb-Daimler-Straße die Weiterfahrt eines gefährlich beladenen Sattelzugs verhindert. Ein Zeuge meldete den chaotischen Ladevorgang in einem Wohngebiet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Lkw für einen privaten Umzug nach Portugal genutzt werden sollte. Während ein geladener Kleinwagen und ein Motorrad vorschriftsmäßig gesichert waren, stapelten sich tonnenweise Hausrat und Kartons komplett ungesichert auf der Ladefläche. Der Sattelzug wurde in das Industriegebiet geleitet, wo beim Öffnen der Plane sofort erste Teile herabstürzten. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, stellte Führerschein und Fahrzeugpapiere sicher. Der Lkw darf seine Fahrt erst nach einer ordnungsgemäßen und sicheren Umladung fortsetzen.

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