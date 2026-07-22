Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 23-jähriger Radfahrer fährt über Fußgängerüberweg und stößt mit PKW zusammen

Ludwigshafen (ots)

Am 21.07.2026 querte um 19.50 Uhr ein 23-jähriger Radfahrer die Hemshofstraße. Hierbei fuhr er über einen Fußgängerüberweg und stieß mit einem in Richtung Unteres Rheinufer fahrenden PKW einer 49-jährigen zusammen.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht, Fahrrad und PKW wurden beschädigt.

Die Polizei nimmt diesen Verkehrsunfall als Anlass auf die Rechtslage an Fußgängerüberwegen hinzuweisen: Nur zu Fuß Gehende haben am Fußgängerüberweg ein Vorrecht gegenüber Fahrzeugen im Fließverkehr. Aufgrund der besonderen Sorgfaltspflicht an Fußgängerüberwegen haben Fahrzeugführende bei solchen Verkehrsunfällen meistens eine Teilschuld, Hauptverursacher ist aber der über den Fußgängerweg fahrende Beteiligte.

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