Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten

Frankenthal (ots)

In der Nacht zum 21.07.2026 kam es in der Holzhofstraße sowie in der Wilhelm-Hauff-Straße durch bislang unbekannte Täter zu Einbrüchen in die dortigen Kindertagesstätten. In der Holzhofstraße wurde ein Monitor und in der Wilhelm-Hauff-Straße mehrere Multimediageräte entwendet. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht abschließend fest.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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