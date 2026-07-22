POL-PDLU: Frankenthal - Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten
Frankenthal (ots)
In der Nacht zum 21.07.2026 kam es in der Holzhofstraße sowie in der Wilhelm-Hauff-Straße durch bislang unbekannte Täter zu Einbrüchen in die dortigen Kindertagesstätten. In der Holzhofstraße wurde ein Monitor und in der Wilhelm-Hauff-Straße mehrere Multimediageräte entwendet. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht abschließend fest.
Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.
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Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler
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