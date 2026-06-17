Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Ludwigstraße in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ein 27-Jähriger parkte seinen braunen PKW am 14.06.2026 gegen 12:00 Uhr längs zur Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 19 und stellte am nächsten Morgen einen frischen Unfallschaden an seinem linken Außenspiegel fest.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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