Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Drei Drogenfahrten gestoppt

Speyer (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche des European Roads Policing Network (RoadPol) mit dem Schwerpunkt "Alcohol and Drugs" wurden auch am gestrigen Dienstag wieder drei Drogenfahrten durch die Polizei Speyer gestoppt. Kurz vor 09:00 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein 28-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert, bei dem die Beamten drogentypische Auffälligkeiten festgestellten. Ein Schnelltest reagierte positiv auf THC. Am Abend, gegen 18:30 Uhr, war ein 25-Jähriger mit E-Scooter in der Johann-Sabastian-Bach Straße unterwegs, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Auch dieser junge Mann stand unter dem Einfluss von THC und Kokain. Eine weitere Kontrolle eines 27-jährigen E-Scooter Fahrers fand um 20:20 Uhr im Fliederweg statt. Hier reagierte ein Schnelltest ebenfalls positiv auf THC. Allen drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

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