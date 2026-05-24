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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendieb erwischt

Speyer (ots)

Am Samstag Mittag, den 23.05.2026, gegen 14 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt von Speyer zu einem Ladendiebstahl. Der 48-jährige Tatverdächtige steckte zwei Parfümflaschen in seine Jackentasche und verließ anschließend mit zwei weiteren Parfümflaschen in der Hand die Filiale, ohne zu bezahlen. Dies wurde durch den Ladendetektiv beobachte, der die Polizei hinzurief. Die eingesetzten Beamten konnten den Tatverdächtigen daraufhin in der Ludwigstraße feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Die vier Parfümflaschen konnten bei ihm festgestellt werden, sie hatten einen einem Wert von fast 600 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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