PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Raub auf Straße - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Nachmittag des 22.05.2026, gegen 15:15 Uhr, wurde einer 48-Jährigen im Bereich der Zwerchgasse ein Schmuckstück im Wert von mehreren hundert Euro geraubt. Die beiden unbekannten Täter flohen anschließend in Richtung Schillerplatz mit einem silbergrauen PKW von der Tatörtlichkeit. Bei den Tätern soll es sich um eine Frau und einen Mann handeln. Haben Sie zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise auf die Täter geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 08:54

    POL-PDLU: Fahrt unter Drogeneinfluss

    Schifferstadt (ots) - Am Samstag, den 23.05.2026, sollte ein 22-jähriger Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Rahmen einer Kontrollstelle in der Speyerer Straße unterzogen werden. Nachdem der Fahrer die Anhaltesignale der Polizeibeamten zunächst missachtete, konnte er nach kurzer Verfolgung der Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Polizeibeamten bei dem 22-Järhigen deutliche Anzeichen für ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 16:20

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer auf der L 524

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 14:00 Uhr, auf der L 524 zwischen Mutterstadt und Ludwigshafen-Ruchheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Der 50-jährige aus Ludwigshafen befuhr gemeinsam mit einem vorausfahrenden 46-jährigen Traktorfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die L 524 in ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 08:25

    POL-PDLU: Einbruch auf Campingplatz - Zeugen gesucht

    Otterstadt (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, den 20.05.2026 bis zum Freitag, den 22.05.2026 entwendete unbekannte Täterschaft diverse Gegenstände aus einer Parzelle, einem Wohnwagen und dessen Anbauzelt auf einem Campingplatz bei Otterstadt. Es wurden Fahrräder, ein Solarpanel sowie eine Campingspülmaschine entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich im vierstelligen Bereich. Zeugen, die im genannten Zeitraum auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren