Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Raub auf Straße - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Nachmittag des 22.05.2026, gegen 15:15 Uhr, wurde einer 48-Jährigen im Bereich der Zwerchgasse ein Schmuckstück im Wert von mehreren hundert Euro geraubt. Die beiden unbekannten Täter flohen anschließend in Richtung Schillerplatz mit einem silbergrauen PKW von der Tatörtlichkeit. Bei den Tätern soll es sich um eine Frau und einen Mann handeln. Haben Sie zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise auf die Täter geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

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