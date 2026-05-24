Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, sollte ein 22-jähriger Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Rahmen einer Kontrollstelle in der Speyerer Straße unterzogen werden. Nachdem der Fahrer die Anhaltesignale der Polizeibeamten zunächst missachtete, konnte er nach kurzer Verfolgung der Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Polizeibeamten bei dem 22-Järhigen deutliche Anzeichen für einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln fest. Daher entnahm ihm ein Polizeiarzt auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Betroffenen drohen nun ein Bußgeldverfahren und mögliche fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen.

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