Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 12.05.2026, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 36-jährigen Autofahrerin und einem 34 Jahre alten Fahrradfahrer. Der Radfahrer befuhr die Bruchwiesenstraße in Richtung Valentin-Bauer-Straße ordnungswidrig auf dem linken Radweg. Die Autofahrerin befuhr die Bayreuther Straße und bog nach rechts in die Bruchwiesenstraße ab. Im Kreuzungsbereich der Bruchwiesenstraße und Bayreuther Straße kollidierten beide. Hierdurch stürzte der Radfahrer und zog sich eine Schwellung am Kopf und eine Schürfwunde am linken Ellenbogen zu. Das Fahrrad war nicht mehr Fahrbereit. Am PKW kam es zu Streifschäden.

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