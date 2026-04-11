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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bedrohung mit Messer auf der Frühlingsmesse

Speyer (ots)

Am Freitagabend, den 10.04.2026, kam es gegen 18:00 Uhr auf dem Gelände der Speyerer Frühlingsmesse zu einer Bedrohung unter Jugendlichen. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Germersheim geriet während der Fahrt in einem Fahrgeschäft mit einem 15-Jährigen aus Edingen-Neckarhausen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung sprach der 16-Jährige Drohungen aus und führte hierbei ein Messer mit einer Klingenlänge von ca. 6 cm mit. Nach Beendigung der Fahrt konnte der Beschuldigte durch den Sicherheitsdienst gestellt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Das Messer wurde aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Der 16-Jährige erhielt für die Dauer der restlichen Veranstaltung ein Hausverbot sowie einen Platzverweis für das gesamte Messegelände. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Speyer nochmals ausdrücklich auf die geltende Allgemeinverfügung der Stadtverwaltung Speyer hin. Das Mitführen von Waffen sowie Messern jeglicher Art ist auf dem gesamten Veranstaltungsgelände während des Veranstaltungszeitraums strikt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-103 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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