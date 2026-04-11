Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt in den frühen Morgenstunden

Speyer (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:44 Uhr, wurde im Stadtgebiet von Speyer ein Pkw festgestellt und einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle des 26-jährigen Fahrzeugführers aus Germersheim konnten die Beamten im Fußraum des Fahrzeugs mehrere Bierflaschen auffinden. Zudem wurde bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab zunächst einen Wert von 0,88 Promille. Zwecks Durchführung eines beweissicheren Atemalkoholtests wurde der 26-Jährige zur Dienststelle verbracht. Die Durchführung ergab einen Wert von 0,33 mg/l (entspricht ca. 0,66 Promille). Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

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