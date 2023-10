Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchsversuch in Bäckerei

Speyer (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Montag die Eingangstür zu einer Bäckerei in der Bahnhofstraße Nähe Bahnhof aufzubrechen. Die Tür wurde hierbei erheblich beschädigt. In den Innenraum sind der oder die Täter nicht gelangt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

