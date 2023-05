POL-PDLU: Alkoholisiert vom Fahrrad gestürzt

Speyer (ots) - In der Nacht zum Mittwoch wurde eine randalierende Person in einem Wohnheim in Speyer gemeldet. Dieser habe zuvor gegen Türen getreten, sei stark alkoholisiert und würde laut herumschreien. Nachdem sich der 27-Jährige auch beim Eintreffen der Polizeibeamten sowie durch die anwesenden Angehörigen nicht beruhigen ließ, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierfür sollte der Mann gefesselt werden, ...

mehr