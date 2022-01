Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Bäckereifiliale

Speyer (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Bäckereifiliale in der Kurt-Schumacher-Straße ein und entwendeten Bargeld in zweistelliger Höhe. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 800 Euro belaufen.

Zeugen, die von Montag,19:30 Uhr bis Dienstag, 04:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

