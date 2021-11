Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Sachbeschädigung an PKW

Limburgerhof (ots)

Am 26.11. im Zeitraum von 18 - 20 Uhr wurde der PKW einer 52-Jährigen aus Limburgerhof, welcher in der Albert-Schweitzer-Straße geparkt gewesen war, durch eine unbekannte Person beschädigt. Die gesamte, linke Fahrzeugseite wurde zerkratzt, sodass Sachschaden von ca. 2000EUR entstand. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

