Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streitigkeiten enden in Körperverletzungen und Sachbeschädigung

Speyer (ots)

30.10.2021, 20:58 Uhr

Ein 26jähriger und ein 21jähriger Mann trafen an der Bushaltestelle in der Siemensstraße auf den 25jährigen Geschädigten. Es entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf der Geschädigte durch die anderen beiden Personen geschlagen wurde. Der 25jährige Geschädigte konnte sich zunächst in eine angrenzende Gaststätte flüchten, ging jedoch kurze Zeit später gemeinsam mit seinem 61jährigen Bekannten zurück zur Bushaltestelle um die Sache zu klären. Noch bevor es zu einem Gespräch kommen konnte, wurden sie durch die beiden Beschuldigten mit herumliegenden Steinen beworfen, weshalb sie wieder zur Gaststätte zurückgingen und sich dort in die angrenzenden Garagen flüchteten. Durch die Schläge erlitt der 25jährige Verletzungen im Gesicht, der 61jährige Bekannte wurde durch die Steinwürfe am Oberarm leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Weiterhin entstand an den Garagen ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Der aggressive und stark alkoholisierte 26-Jährige wurde durch die eingesetzten Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen die beiden Beschuldigten wurde weiterhin ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet

