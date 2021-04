Feuerwehr Witten

FW Witten: Stadtmitte, Dunstabzugshaube brannte

Witten (ots)

Am Ostermontag, gegen 13:20 Uhr, war der Löschzug der Berufsfeuerwehr zusammen mit den Löscheinheiten Altstadt und Bommern der Freiw. Feuerwehr im Einsatz. Gemeldet war ein Küchenbrand in der Kurt-Schumacher-Str. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle, war eine Rauchentwicklung an den geöffneten Fenstern im 1. Obergeschoss zu erkennen. Ein Trupp unter Atemschutz stellte in der Küche der Wohnung einen Brand der Dunstabzugshaube fest. Um den Schaden durch das Löschwasser so gering wie möglich zu halten, wurde die Abzugshaube durch die Einsatzkräfte kurzerhand abmontiert und aus dem Fenster befördert. Die Glutnester wurden dann im Freien gelöscht. Die vier Bewohner der Wohnung wurden durch den Rettungsdienst versorgt und aufgrund der Inhalation von Rauchgasen in die Wittener Krankenhäuser gebracht. Die Brandwohnung ist momentan nicht bewohnbar, zur Brandursache ermittelt die Kripo.

