FW Witten: Verkehrsunfall A43 Richtung Wuppertal

Witten (ots)

Am 27.03.201 um 09:08 Uhr wurde die Feuerwehr Witten zu einem Verkehrsunfall auf der A43 Richtung Wuppertal ca. 2 Km vor der Ausfahrt Sprockhövel gerufen. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass 2 PKW verunfallt waren. Aus einem der Fahrzeuge konnte sich der Fahrer selbstständig befreien. Der Fahrer des anderen PKW befand sich noch schwer verletzt in seinem Fahrzeug. Durch die erst eintreffenden Feuerwehrkräfte der Löscheinheit Herbede wurde an dem Fahrzeug die B-Säule mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt. Danach wurde der Fahrer über den Kofferraum seines Fahrzeuges befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Durch einen Rettungshubschrauber wurde der Fahrer in ein Bochumer Krankenhaus gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen war die A43 teilweise in beide Richtungen gesperrt.

Björn Krutwig

Einsatzleiter

